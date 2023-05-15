طرد فرناندو توريس بعد اعتدائه على أربيلوا خلال لقاء ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)

كان فرناندو توريس وأربيلوا زميلين في ليفربول ومنتخب إسبانيا عندما كانا لاعبين، لكن ذلك لم يمنعهما من المشاجرة خلال تأديتهما لأدوارهما الحالية كمدربين للشباب في أتلتيكو وريال مدريد.

وبعد أن تمكن ريال مدريد بقيادة مدربه أربيلوا من الفوز ذهابا بثنائية نظيفة خارج ملعبه في ذهاب كأس إسبانيا للشباب، نجح أتلتيكو مدريد تحت قيادة توريس في معادلة النتيجة في مباراة الإياب بعد أقل من 40 دقيقة.

Former Liverpool teammates Fernando Torres and Alvaro Arbela managed against each other today.



Torres got sent off for telling Arbeloa:



“I’ll blow your head off.” [@relevo] pic.twitter.com/8Ofy18i6qT — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) May 14, 2023

وبعد دخول المباراة شوطين إضافيين، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدفين، ليحتج توريس بغضب بعد هدف النادي الملكي الثاني.

Yesterday A Madrid u19 manager Fernando Torres was sent off for threatening to "blow the head off" of the Real Madrid u19 manager & former Liverpool teammate Alvaro Arbeloa 👊🇪🇸🙈 pic.twitter.com/pPRkgbuXfc — Football Fights (@footbalIfights) May 15, 2023

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن توريس احتج على الحكم كما دخل في مشادات مع أربيلوا في المنطقة الفنية قبل أن يدفعه ليتعرض توريس للطرد.

الأمر لم يتوقف عند مشاجرة المدربين، بل انخرط لاعبو الفريقين في شجار عنيف أيضا داخل أرض الملعب، تسبب في إظهار تسع بطاقات صفراء توزعت على الفريقين.

المصدر: ماركا