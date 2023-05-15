باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر سيتي في صفقة تبادلية

كشفت تقارير إعلامية، أن باريس سان جيرمان، مستعد لدراسة جميع العروض وكل السيناريوهات الممكنة من أجل تسهيل عملية رحيل نجمه البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن سان جيرمان على استعداد للسماح برحيل نيمار من خلال إبرام صفقة تبادلية بدون حصول النادي الباريسي على أي أموال وذلك من أجل البدء في خططه لإعادة بناء الفريق.

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ووفقا لتقرير الصحيفة، فمن المقرر أن يترك نيمار باريس سان جيرمان هذا الصيف وهو حريص على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت "سبورت"، أن إدارة سان جيرمان تحاول الاستجابة لرغبة نيمار وقد تم عرض البرازيلي على مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي سان جيرمان يريدون مبادلة نيمار بنجم خط وسط مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، الذي اعترف في وقت سابق أن الأوان قد حان لمغادرته "السيتي".

كما تم عرض نيمار على تشيلسي الإنجليزي، وحاول الفريق الفرنسي عرض نيمار أيضا على ريال مدريد، لكن التقارير تشير إلى أن البرازيلي غير مستعد للانتقال إلى إسبانيا ما لم ينضم مجددا إلى برشلونة.

ويلعب نيمار البالغ عمره 31 عاما بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وتعرض نيمار لسلسلة من الإصابات حرمته من التواجد لموسم كامل على مدار 6 سنوات بقميص سان جيرمان.

ويغيب النجم البرازيلي عن صفوف الفريق منذ أوائل فبراير الماضي، حيث أجرى عملية جراحية في كاحل القدم.

المصدر: صحيفة "سبورت"