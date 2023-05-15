أينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع الدولي المصري مرموش

أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت ثامن الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين، تعاقده مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش حتى عام 2027.

وسينتقل مرموش البالغ من العمر 24 عاما إلى فريق "النسور" في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع "ذئاب" فولفسبورغ في يونيو المقبل.

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كرويشه في بيان "لقد أثبت عمر بالفعل قدراته في الدوري الألماني وفي نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطوير والتحسين".

وولد مرموش في القاهرة ويحمل الجنسيتين المصرية والكندية، ولعب 17 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف.

واستهل مرموش الذي يلعب عادة كجناح، مشواره الكروي مع فريق وادي دجلة موسم 2016-2017 قبل الانتقال إلى فولفسبورغ لكنه فشل في فرض نفسه أساسيا في التشكيلة الأساسية ولعب مع الفريق الرديف.

وأعاره فولفسبورغ مرتين، الأولى إلى سانت باولي عام 2021، والثانية إلى شتوتغارت موسم 2021-2022، وتسبب تألقه مع الأخير في عودته إلى فولفسبورغ واللعب أساسيا في التشكيلة هذا الموسم حيث سجل خمسة أهداف في 31 مباراة في الدوري.

ورشح مرموش لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني في مارس الماضي، وأعربت أندية عدة عن اهتمامها بالتعاقد معه.

كما حاول فولفسبورغ تجديد عقد مهاجمه المصري، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق وفقا للمدير الرياضي سيباستيان شيندتييلورتس، فأعلن النادي رحيله رسميا في 11 أبريل الماضي.

المصدر: أ ف ب