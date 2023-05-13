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شاهد.. الزمالك يسقط أمام "الدوراويش" لأول مرة منذ 5 أعوام

الرياضة

شاهد.. الزمالك يسقط أمام
twitter/ZSCOfficial
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حقق نادي الإسماعيلي فوزا ثمينا طال انتظاره على ضيفه الزمالك (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم التوغولي ياو أنور فريق الإسماعيلي "الدراويش" في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 19.

ورد المهاجم السنغالي إبراهيما نداي بهدف التعادل في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم جاء هدف الفوز لأصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله الزملكاوي محمد أشرف توفيق خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 58 من اللقاء الذي جرى على استاد الإسماعيلية.

وتعرض نادي الزمالك بذلك للهزيمة الأولى أمام الإسماعيلي منذ أبريل 2018، وذلك بعد 12 انتصارا متتاليا على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

ورفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى 29 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر، ليقطع خطوة جديدة نحو البقاء في دوري الأضواء هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد نادي الزمالك عند 43 نقطة، ويحتل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

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