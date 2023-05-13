نيوكاسل وليدز يتعادلان بمذاق الهزيمة من مواجهة ركلات الجزاء والطرد

خرج فريقا نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد بتعادل بمذاق الهزيمة (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق ليدز يونايتد بهدف مبكر سجله مدافعه لوك أيلنغ في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، بينما أضاع زميله المهاجم باتريك بامفورد فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة بإهداره ركلة جزاء بحلول الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد الضيوف بهدفين متتاليين عبر المهاجم كاليوم ويلسون عند الدقيقتين (31، و69) من ركلتي جزاء.

ومن ثم أدرك المدافع الدنماركي راسموس كريستنسن التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 79، قبل أن يتعرض زميله المدافع الإسباني جونيور فيربو للطرد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "إيلاند رود - Elland Road" بمدينة ليدز.

واكتفى نادي نيوكاسل يونايتد بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليرفع بها رصيده إلى 66 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن تفصله ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع فريق مانشستر يونايتد قبل مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب "أولد ترافورد".

في المقابل، يشغل نادي ليدز يونايتد المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، برصيد 31 نقطة، ويصارع على البقاء في دوري الأضواء.

المصدر: RT