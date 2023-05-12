فالفيردي يرفع راية التحدي ضد مانشستر سيتي على "الحلم الفريد"

أكد الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد، أن فريقه سيقاتل حتى النهاية ضد مانشستر سيتي، في مباراة الإياب ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد"، في لقاء الإياب بين الفريقين.

وستكون مهمة ريال مدريد صعبة في مواصلة الدفاع عن اللقب، بعد تعادله مع منافسه الإنجليزي (1-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وقال فالفيردي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "اللعب في دوري أبطال أوروبا، شيء خاص، لأنها البطولة المفضلة لريال مدريد".

وأضاف: "كلاعب تنتقل إلى أجواء وطاقة مختلفة في دوري الأبطال، ويبدو كل شيء كما لو كان حلما فريدا".

وتابع: "كل لاعب يحلم بالمنافسة على مستوى الكرة الأوروبية، وبالنسبة للجماهير ليس هناك أجمل من رؤية فريقك يتوج باللقب القاري".

واختتم فيديريكو فالفيردي (24 عاما) حديثه عن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة، قائلا: "في مدريد تعلمنا القتال حتى النهاية، ولذلك يتبقى 90 دقيقة".

المصدر: وكالات