حظر أبطال المبارزة الأولمبيين الروس من البطولات الدولية

رفض الاتحاد الدولي للمبارزة السماح لبعض الرياضيين الروس الأولمبيين بالمشاركة في المسابقات الدولية.

وأعلن ذلك رئيس اتحاد المبارزة الروسي إلغار مامادوف لوكالة "تاس".

وقال مامادوف: "أرسل لنا الاتحاد الدولي للمبارزة قائمة بأسماء المبارزين بالسيف الذين يمكنهم من المشاركة الدولية".

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ومنعت المنظمة بطلات الأولمبياد الروسيات صوفيا فيليكايا ويانا يغوريان وصوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا من المشاركة في البطولات.

وأشار إلى أن بطل العالم مرتين كميل إبراغيموف وبطل العالم أربع مرات فينيامين ريشيتنيكوف ورياضيين واعدين آخرين لم يحصلوا على إذن للمشاركة في المسابقات الدولية.

في 10 مارس، سمح الاتحاد الدولي للمبارزة للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولات الدولية بوضع محايد.

وردا على قبول الروس، رفضت عدد من الدول الأوروبية إقامة بطولات تحت رعاية الاتحاد الدولي على أراضيها. وبرروا القرار بعدم القدرة على ضمان سلامة المشاركين.

المصدر: "وكالة تاس"