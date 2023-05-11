3 أضعاف راتبه.. حارس مرمى فرنسا السابق يتلقى عرضا سعوديا

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تلقى عرضا ضخما من السعودية، للعب لأحد أنديتها، الموسم المقبل.

ويرتبط لوريس بعقد مع توتنهام، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ويعاني لوريس البالغ 36 عاما، من إصابة في الفخذ، أنهت موسمه مع فريق توتنهام هوتسبير.

🚨 Hugo Lloris has an offer to play in Saudi Arabia next season and triple his current salary at Tottenham.



(Source: Times) pic.twitter.com/aASuUyjEYD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 11, 2023

إقرأ المزيد

وما زال لوريس ينتظر معرفة هوية مدرب توتنهام الجديد قبل تحديد مستقبله

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن لوريس ينتظر لمعرفة من سيحل محل الإيطالي أنطونيو كونتي كمدير فني دائم للفريق اللندني، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وأوضحت الصحيفة أنه عرض على لوريس، اللعب في السعودية الموسم المقبل، على أن يحصل على 3 أضعاف راتبه الحالي مع توتنهام.

وتابع التقرير أن لوريس منفتح على خوض تحد جديد بعدما مكث أكثر من عقد في الدوري الإنجليزي، مع فريقه توتنهام.

وتابعت الصحيفة أن عرض السعودية ليس الخيار الوحيد المطروح على الطاولة بالنسبة لـ لوريس، لكنه الأكثر ربحا، ما يمنحه الفرصة لكسب 3 أضعاف راتبه الحالي الذي يقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وكان لوريس أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، بعد احتلال "الديوك" وصافة مونديال قطر.

المصدر: "وسائل إعلام"