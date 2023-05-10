غوارديولا يعلق على إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن ثقته بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سيفعل المستحيل للعودة إلى برشلونة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو 2023، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد يتفق معه.

وقال غوارديولا، في تصريحات لشبكة "ESPN": "ميسي سيفعل المستحيل للعودة إلى برشلونة. أنا عضو في النادي ولدي مقاعدي في كامب نو، وآمل أن يتم توديع ليو بالشكل الذي يستحقه يوما ما".

وأضاف: "ميسي أعظم لاعب في التاريخ.. برشلونة حقق طفرة ولم يكن ذلك ممكنا بدونه. وأنا لا أتحدث عن الأرقام، لكن عن تأثيره الكبير في اللعب والروعة والأناقة والفعالية وبالنسبة لكل شيء".

وتابع: "لا أحد كان يتوقع أن ينتهي به المطاف للرحيل بهذه الطريقة. وأنا أعلم أن الرئيس خوان لابورتا يحترم ليو كثيرا، وقال إنه يستحق وداعا يليق بشخصيته العظيمة".

وواصل: "ساعد ليو فريقنا برشلونة على أن يصبح أكبر بكثير مما كان عندما وصل. وعندما تكون الشخصية كبيرة بهذا القدر، فإنه يستحق وداعا جيدا".

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وكشف المدرب الإسباني عن أمنياته في هذا الصدد، بالقول: "آمل أن يأتي اليوم الذي أجلس فيه في مكاني وأقف وأصفق وأودع ليو كما يستحق".

واختتم بيب غوارديولا تصريحاته، قائلا: "لابورتا سيحاول فعل ذلك، وليو أيضا.. إنه وعائلته سيحصلان على الحب الذي يحظى به من جميع مشجعي برشلونة بسبب كل التقدير والاحترام الذي قدمه للنادي".

يذكر أن ليونيل ميسي لعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا خلال الفترة ما بين عامي (2008 و2012) في النادي الكتالوني، قبل أن يرحل الأخير عن قلعة "كامب نو" بنهاية موسم (2011-2012).

المصدر: وكالات