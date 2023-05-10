غوارديولا يبرر قراره "المثير للجدل" ضد ريال مدريد

كشف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سر أحد قراراته المثيرة للجدل والتساؤلات في مواجهة أمس الثلاثاء ضد ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يجر غوارديولا أي تغييرات على مدار شوطي المباراة، رغم وضوح تراجع مستوى بعض اللاعبين، إلى جانب تلقي بعضهم بطاقات صفراء.

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وقال غوارديولا في تصريحات لقناة موفيستار الإسبانية: "لم أجر أي تغييرات لأنني اعتقدت أن أولئك الذين كانوا على أرض الملعب يقدمون أداء جيدا، ويستطيعون السيطرة على الكرة".

وأضاف: "ريال مدريد فريق قوي يملك من يجيدون التنقل بين الخطوط، وإذا فتحت المباراة أمامهم فلن تستطيع إيقافهم".

وقبل مباراة ريال مدريد، سبق لغوارديولا عدم الاستعانة بدكة البدلاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام لايبزيغ، التي انتهت 1-1 أيضا. وخلال مباراة الإياب اكتسح السيتي الفريق الألماني 7-0.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية.

يذكر أن ريال مدريد أقصى فريق مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بالذات للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على الفريق الإنجليزي (3-1) بعد الوقت الإضافي من مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معوضا بذلك خسارته في لقاء الذهاب (3-4) على ملعب "الاتحاد".

المصدر: "وكالات"