بالفيديو.. لحظة طرد الشرطة لهالاند من ملعب سانتياغو برنابيو

تورط آلفي هالاند والد النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في أزمة بملعب "سانتياغو برنابيو" بعد دخوله في مناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد.

وانتشر مقطع فيديو يظهر رجال أمن ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد وهم يخرجون آلفي هالاند من مقصورة كبار الشخصيات.

وبينت اللقطات التي قيل أنها حصلت خلال المباراة التي جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، هالاند الأب وهو يتبادل الإهانات مع جمهور الفريق المضيف، ويقوم باستفزازهم، قبل أن يتم طرده من الملعب، وفقا لمصادر عدة.

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ولم يعرف سبب بدء المناوشات بين الطرفين، ولكن مصادر أشارت إلى أن جمهور ريال مدريد تبادل معه الإهانات، قبل أن يقوم برمي الطعام على الجماهير.

وبدا الابن إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مكبلا أمام ريال مدريد ولم يقدم الكثير خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وخطف هالاند الأنظار من زملائه بتقديم موسم مذهل كسر فيه العديد من الأرقام القياسية في إنجلترا.

وأحرز المهاجم النرويجي 51 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم لكنه واجه صعوبات أمام ثنائي دفاع ريال مدريد أنطونيو روديغر وديفيد ألابا على العكس مما يحدث في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن هالاند الأب البالغ 50 عاما، كان لاعبا أيضا في صفوف مانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، وخاض معه 38 مباراة، كما لعب في صفوف أندية عدة مثل ليدز يونايتد ونوتينغهام فوريست.

وشارك في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده النرويج عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "وكالات +RT"