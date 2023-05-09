قبل "موقعة" ريال مدريد ومانشستر سيتي.. كروس يرد على تصريحات روني المثيرة للجدل

رد النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، على تصريحات الإنجليزي واين روني، مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، والتي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال واين روني في وقت سابق، في تصريحات أدلى بها عبر صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن: "نادي مانشستر سيتي لن يهزم منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه".

وأضاف مهاجم "الشياطين الحمر" السابق: "المهاجم إيرلينغ هالاند سيجعلهم متوترين، يمكن له الانتقام من الريال دون رحمة".

ورد توني كروس في مؤتمر صحفي عشية مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر ستي في دوري أبطال أوروبا، على تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد السابق، قائلا، إنه: "كما العام الماضي، بالكاد كان أحد يتوقع منا أن نتأهل من الدور نصف النهائي ونفوز بدوري أبطال أوروبا لكننا فعلنا ذلك، روني رجل أحبه كثيرا".

وتابع كروس: "قال بعض الناس نفس الشيء قبل عام، ذلك لا يؤثر علينا ولا يحفزنا أكثر، من المستحيل أن يكون هذا أكثر تحفيزا من الفريق".

ويستضف فريق ريال مدريد نادي مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدوري قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات