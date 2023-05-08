لوكوموتيف موسكو يكرم وفادة سوتشي بثلاثية

ألحق فريق لوكوموتيف موسكو هزيمة عريضة بضيفه سوتشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من لاعبي خط الوسط الأرمني ناير تيكنيزيان، والروسي أرتيوم كاربوكاس، والمهاجم الفرنسي يلسون إسيدور، في الدقائق (41، 45، 75)، على الترتيب.

وحقق فريق لوكوموتيف موسكو انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع على حساب نادي سوتشي بالذات، الذي تراجع إلى المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

المصدر: RT