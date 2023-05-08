فضيحة جنسية.. اتهام نجم الغولف تايغر وودز بالتحرش

وجهت صديقة قديمة للاعب الغولف الأمريكي الشهير، تايغر وودز، تدعى إيريكا هيرمان، اتهامات لبطل اللعبة 15 مرة بالتحرش الجنسي بها أثناء عملها معه.

ورفع محامي إيريكا هيرمان دعوى في فلوريدا، اليوم الجمعة، ويزعم فيها أن وودز (47 عاما) أقام علاقة جنسية مع هيرمان أثناء عملها معه في عام 2017، ثم أجبرها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء (NDA)، وإلا سيتم فصلها من وظيفتها.

وكانت هيرمان موظفة في مطعمه "The Woods Jupiter"، بجنوب فلوريدا، في ذلك الوقت.

وقال بنجامين هوباس، محامي هيرمان في الدعوى: "السيد وودز كان رئيس السيدة هيرمان، فيما يتعلق برؤية السيد وودز للأحداث، فرض عليها اتفاقية عدم إفصاح كشرط للحفاظ على وظيفتها عندما بدأت في إقامة علاقة جنسية معه، إن قيام رئيس بفرض شروط عمل مختلفة على موظفة بسبب علاقتها الجنسية، يُعد تحرشا جنسيا".

وأضافت الدعوى: "قرر تايغر وودز، الرياضي المشهور دوليا أحد أقوى الرموز في الرياضة العالمية، متابعة علاقة جنسية مع موظفته، ثم، وفقا له، أجبرها على التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء بشأن ذلك وإلا فُصلت من وظيفتها".

ومضى المحامي يقول: "وعندما أصبح ساخطا على علاقتهما الجنسية، خدعها لمغادرة منزلها، وحبسها، وأخذ أموالها وحيواناتها الأليفة وممتلكاتها الشخصية، وحاول إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء".

وادعت هيرمان في الوثائق أن وودز تحرش بها جنسيا مرة أخرى في عام 2022.

وزعمت أنه بسبب انتهاء علاقتهما الجنسية، طردها من منزلهما، وهو ما تدعي أنه تحرش جنسي واضح.

Tiger Woods Accused Of Sexual Harassment By Erica Herman https://t.co/g7aRP4gqIF — TMZ (@TMZ) May 8, 2023

ورفعت هيرمان الدعوى في مارس الماضي، وقالت إن اتفاقية عدم الإفشاء لعام 2017 غير قابلة للتنفيذ جزئيا، بسبب القانون الفيدرالي الجديد الذي يبطل بنود التحكيم في قضايا الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.

المصدر: وكالات