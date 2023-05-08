سرقة منزل نجم ريال مدريد في نهائي كأس الملك

أفادت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، بأن منزل البرازيلي رودريغو جناح ريال مدريد، قد تعرض للسرقة أثناء مشاركة اللاعب في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا.

وأحرز رودريغو هدفين لفريقه ريال مدريد ليقوده للفوز على أوساسونا (2-1) في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، مساء يوم السبت الماضي، ليحقق الفريق الملكي اللقب للمرة الـ20 في تاريخه.

وأبلغ أحد موظفي الأمن في منزل رودريغو، الشرطة بوجود أعمال تخريب ونهب في عديد الغرف داخل منزل اللاعب البرازيلي.

وتبحث الشرطة الوطنية في إسبانيا عن مرتكبي الواقعة، التي حدثت في منطقة "لاموراليا"، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

واستغل اللصوص غياب رودريغو ووالديه عن المنزل بسبب مباراة نهائي كأس الملك ليقوموا بعملية السرقة.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن عصابات منظمة متخصصة تقوم بهذا النوع من الجرائم، عن طريق سرقة منازل اللاعبين والسطو عليها أثناء تواجدهم في المباريات، على غرار عمليات السطو التي تعرض لها لاعبين آخرين من ريال مدريد مثل الفرنسي كريم بنزيما والإسباني داني كارفخال.

ولم تكشف الشرطة عن الأشياء التي اختفت في منزل الدولي البرازيلي، وما إذا كان تم سرقة الأشياء الثمينة التي يحتفظ بها أم لا.

يذكر أن رودريغو شارك في 51 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وأحرز 16 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام