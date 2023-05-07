زينيت يهزم سبارتاك ويتوج بلقب الدوري الروسي للمرة الخامسة تواليا

حسم نادي زينيت بطرسبورغ لقب الدوري الروسي لكرة القدم قبل أربع مراحل من ختام المسابقة، بفوزه على ضيفه سبارتاك موسكو بنتيجة 3-2 يوم الأحد في الجولة الـ26.

وأحرز ثلاثية زينيت كل من كلودينهو، وأندريه موستوفوي، وإيفان سيرغييف في الدقائق 13، و39، و90 تواليا، فيما سجل كيتا بالدي، وكوينسي بروميس (من ضربة جزاء) هدفي سبارتاك في الدقيقتين 13 و85.

ورفع زينيت رصيده إلى 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه تسيسكا موسكو ليحسم رسميا تتويجه بالدوري للمرة التاسعة في تاريخه والخامسة تواليا.

وفاز زينيت بلقب الدوري الروسي في مواسم 2007/2006، 2010/2009، 2012/11، 2015/14، 2019/18، 2020/19، 2021/20، 2022/21، 2023/22.

كما فاز النادي ببطولة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 1984.

المصدر:sportrbc.ru