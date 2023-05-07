الدوري الفرنسي.. لنس يهزم مارسيليا وينتزع منه الوصافة

تغلب لنس على ضيفه مارسيليا 2-1 في المرحلة الـ34 من الدوري الفرنسي وانتزع منه مركز الوصافة، معززا في الوقت ذاته حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم لنس بواسطة تسديدة صاروخية لقائده الإيفواري سيكو فوفانا في الدقيقة 42، قبل أن يضيف هدافه البلجيكي لويس أوبندا الثاني بضربة رأسية (60) رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في المركز الرابع بفارق 4 أهداف عن هداف الدوري كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ورد مارسيليا بواسطة مهاجمه المخضرم ديميتري باييه قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وبهذا الفوز أثبت لنس أنه اقوى فريق في فرنسا هذا الموسم في مبارياته البيتية حيث خاض 17 مباراة فاز في 15 وتعادل في واحدة وخسر مثلها.

ورفع لنس رصيده إلى 72 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي يلاقي تروا المتواضع خارج ملعبه في وقت لاحق يوم الأحد.

في المقابل، تراجع مارسيليا إلى المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

المصدر: وكالات