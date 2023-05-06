صلاح يحقق أربعة أرقام مميزة ويقود ليفربول لفوز جديد

سجل النجم المصري محمد صلاح، أربعة أرقام مميزة ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب وثمين على حساب ضيفه برينتفورد بهدف دون رد يوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرغيل فان دايك.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في تسع مباريات متتالية على ملعب أنفيلد.

100 - Mohamed Salah has become the first player in @LFC history to score in nine consecutive home appearances in all competitions, while his opener against Brentford was his 100th goal for the Reds at Anfield. Kopite. #LIVBRE — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2023

وأضافت الشبكة، أن الهدف الذي سجله صلاح في شباك برينتفورد، هو الهدف رقم 100 للفرعون المصري على ملعب أنفيلد.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح رفع رصيده إلى 30 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، وذلك للمرة الرابعة خلال ستة مواسم مع ليفربول.

كما عادل صلاح رقم ستيفن جيرارد، قائد ونجم ليفربول السابق، صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، برصيد 186 هدفا.

وبفضل فوزه اليوم، واصل ليفربول صحوته في الأمتار الأخيرة من الموسم، إذ حقق انتصاره السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس.

وبات "الريدز" على بعد نقطة واحدة فقط من غريمه مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما بأن يونايتد يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: "أوبتا" + "سكواكا"