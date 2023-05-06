المصري يقيل مدربه حسام حسن لتجاوزات "غير عادية"

أقال النادي المصري مدربه حسام حسن، صاحب المركز الثامن في الدوري المصري لكرة القدم يوم السبت، بسبب تجاوزات "غير عادية وغير مقبولة".

كما أقال النادي مدير الكرة إبراهيم حسن، توأم المدرب حسام بسبب "سبّهما لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان" الأربعاء.

وأشار النادي إلى "شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي، ورغبة كثير من اللاعبين في طلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن".

وأعلن النادي توقيع غرامة مادية لمدربه السابق (حسام حسن) يحددها مجلس الإدارة في جلسته المقبلة، وتكليف ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني.

وكان حسام حسن (56 عاما)، المهاجم الدولي السابق، قد تولى تدريب المصري فريقه السابق في 2008 و2012 و2015، وفي مشواره الأخير، فاز تحت قيادته في 7 مباريات، تعادل في 9 وخسر 5 مرات.

المصدر: وكالات