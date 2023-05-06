البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد المغربي بدلا من غاريدو

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم التعاقد مع المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك ليحل على رأس الجهاز الفني للفريق بدلا من الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

واستمرت حقبة غاريدو الثانية مع الفريق البيضاوي نحو عشرة أسابيع فقط، إذ تمت إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق ونتائجه في المباريات الأخيرة.

ويعد فاندنبروك رابع مدرب لفريق "وداد الأمة" هذا الموسم، بعد الحسن عموتة والتونسي المهدي النفطي وغاريدو الذي تم فسخ التعاقد معه مباشرة بعد التعادل المخيب للفريق مع ضيفه الجيش الملكي 1-1 في القمة الكلاسيكية للدوري المغربي وبالتالي بقي الجيش متصدرا للبطولة بفارق نقطة واحدة عن الوداد حامل اللقب.

كما بلغ الوداد الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بصعوبة بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

وكتب الوداد على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "رحبوا بمدربنا الجديد سفن فاندنبروك"، مع مقطع مصور للبلجيكي قال فيه: "مرحبا جميعا، مرات عديدة تمت دعوتي لتدريب هذا النادي، وأخيرا أنا هنا وفخور بأن أدافع عن قميص نادي الوداد".

🚨OFFICIEL



Sven Vandenbroeck 🇧🇪 est le nouvel entraîneur du Wydad !

pic.twitter.com/fC1a7vMI1I — Wydad Time 🇲🇦🔴 (@WydadTime) May 5, 2023

ويمتلك فاندنبروك (43 عاما) خبرة في منافسات القارة الإفريقية ولا سيما المغربية، إذ تولي تدريب منتخب الكاميرون (2016-2017) وزامبيا (2018-2019)، ثم أشرف على تدريب سيمبا التنزاني (2019-2021) والجيش الملكي المغربي (2021-2022)، وانتقل مطلع الموسم الحالي لتدريب نادي أبها السعودي إلا أنه أقيل بعد ثلاثة أشهر إثر الخسارة أمام النصر 0-3 في الدوري السعودي، قبل أن يعلن الوداد التعاقد معه.

المصدر: وكالات