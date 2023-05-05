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نجم الأهلي المصري يثير هلع الجماهير بسقوطه بشكل مفاجئ في الملعب (فيديو)

الرياضة

نجم الأهلي المصري يثير هلع الجماهير بسقوطه بشكل مفاجئ في الملعب (فيديو)
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أثار محمود متولي مدافع الأهلي الرعب في قلوب الجماهير بسقوطه على أرض الملعب، فور انتهاء المواجهة التي تغلب فيها فريقه على بيراميدز1-0 في كأس السوبر المصري يوم الجمعة.

وبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز الأهلي بكأس السوبر المصري، سقط متولي بشكل مفاجئ على الأرض وبدا وكأنه فقد وعيه، ليطالب محمد الشناوي حارس الأهلي الجهاز الطبي بالمجيء على الفور.

وظلت الجماهير تدعو بقوة "يارب.. يارب " في رعب كبير على المدافع متولي.

وبعد دقائق قليلة من القلق نهض لاعب الأهلي وهو يبدو أنه استفاق وأصبح بوضع صحي أفضل وسط تصفيق حار من الجماهير.

وفي هذه الأثناء قام الجزائري أحمد قندوسي لاعب خط وسط الأهلي بقيادة سيارة نقل المصابين في الملعب والتي كان متولي على متنها أيضا وطاف به أرجاء الملعب وسط احتفالات الجماهير واطمئنانها على صحة اللاعب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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