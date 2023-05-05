وفاة هاني مصطفى نجم الأهلي المصري

توفي هاني مصطفى، نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر الأسبق اليوم الجمعة عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن شريف هاني نجل الراحل وفاة والده حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله وديعته، أبي في ذمة الله، نسألكم الدعاء".

وولد هاني مصطفى في حي شبرا في الـ27 من أكتوبر لعام 1947 وبدأ مشواره مع كرة القدم في المدرسة الإسماعيلية بنفس الحي لينضم إلى الأهلي وهو في الـ14 من عمره.

وتدرج المدافع في صفوف الناشئين بالأهلي حتى صعد للفريق الأول وهو في الـ17 من عمره ليبدأ رحلته مع كرة القدم التي شهدت تحقيقه للعديد من البطولات.

واعتزل هاني مصطفى اللعب عام 1976، وتولى تدريب منتخب مصر للشباب وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما التي أقيمت في أستراليا 1981.

وعمل مدربا عاما لمنتخب مصر عام 1988 مع الراحل فؤاد صدقي.

كما عمل هاني مصطفى، مديرا للكرة بالنادي الأهلي في الثمانينات قبل أن يتجه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للعمل كمحاضر لسنوات طويلة.

المصدر: وكالات