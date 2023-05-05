الإصابة تحرم نادال من المشاركة في دورة روما

لن يتمكن أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، من المشاركة في دورة روما الإيطالية للتنس بسبب الإصابة.

وقال نادال المصنف أولا عالميا سابقا في تغريدة على "تويتر" بلغته الأم، يوم الجمعة: "يؤسفني أن أعلن أنني لن أتمكن من التواجد في روما. تعلمون جميعا كم يؤلمني أن تفوتني إحدى البطولات الأخرى التي لها مكانة في مسيرتي كمحترف وكشخص، بالإضافة إلى الدعم الذي يظهره لي المشجعون الإيطاليون".

¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

وأوضح نادال أنه على الرغم من شعوره بالتحسن إلا أنه غير مستعد للعب.

وأضاف في تغريدته قائلا "على الرغم من ملاحظة التحسن في الأيام الأخيرة، فقد مرت عدة أشهر منذ أن تمكنت من التدريب على مستوى عال. تحتاج عملية إعادة التكيف إلى وقت، وليس لدي أي خيار سوى قبول ذلك".

وسبق لنادال أن فاز ببطولة روما المفتوحة 10 مرات.

وغاب النجم الإسباني الفائز بـ22 بطولة كبرى، عن الملاعب منذ يناير بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال بطولة أستراليا المفتوحة والتي حرمته بالفعل من المشاركة في بطولات إنديان ويلز، وميامي، ومونت كارلو، وبرشلونة ومدريد.

ولم يذكر نادال، البالغ من العمر 36 عاما، توقعاته بشأن مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ في 28 مايو الجاري.

المصدر: أ ب