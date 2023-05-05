التشكيلة الأساسية لموقعة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم المقررة مساء اليوم الجمعة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: احمد قندوسي – حمدي فتحي – مروان عطية - أحمد عبدالقادر.

الهجوم: بيرسي تاو– محمد شريف.

🔴| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري 🦅 pic.twitter.com/1nWto6hs8s — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 5, 2023

أما بيراميدز فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

الهجوم: فخري لاكاي.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في كأس السوبر المصري مع غريمه التقليدي الزمالك لكن المارد الأبيض انسحب بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد الفريق، ليقرر بعدها الاتحاد المصري مشاركة بيراميدز.

المصدر: RT