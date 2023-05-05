مجموعة "سيتي غروب" المملوكة إماراتيا تستحوذ على فريق جديد

أبرمت مجموعة "سيتي فوتبول غروب" المملوكة من الإمارات والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة شراء حصة الأغلبية في نادي باهيا البرازيلي، بحسب ما أعلن الطرفان.

واستحوذت المجموعة على 90 بالمئة من أسهم باهيا، بحسب بيان النادي الأكثر شعبية في شمال شرق البرازيل المكتظ بالسكان.

وفيما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير صحفية برازيلية أن "سيتي فوتبول غروب" وافقت على دفع مليار ريال برازيلي (199 مليون دولار أمريكي)، تتضمن ديونا، استحواذ لاعبين واستثمارات في البنى التحتية.

وتأسس النادي البرازيلي في 1931 وأحرز لقب الدوري مرتين في 1959 و1988. وعانى في السنوات الأخيرة، وعاد إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعد هبوطه في 2021.

ويحتل راهنا المركز الخامس عشر في الدوري، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

وقال الإسباني فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي في "سيتي فوتبول غروب" التي تضم أمثال نيويورك سيتي أف سي الأمريكي، ملبورن سيتي الأسترالي، تروا الفرنسي، باليرمو الإيطالي وجيرونا الإسباني "باهيا استثنائي في حجمه وقاعدته الجماهيرية. سيكون ثاني أكبر ناد في المجموعة".

وتابع في مؤتمر صحفي في سالفادور عاصمة ولاية باهيا "ترى المجموعة في باهيا والكرة البرازيلية أكبر فرصة نمو استثماري في العالم. يتوقف الأمر علينا والأندية الأخرى لجعل الدوري ينمو كما يستحق".

وهذا الاستحواذ هو الأول للمجموعة الإماراتية في البرازيل، أكبر مصدر للاعبين في العالم، وباتت المجموعة الآن تملك حصصا في 13 ناديا في أربع قارات.

المصدر: وكالات