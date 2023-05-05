نجم مانشستر يونايتد يهزم دي بروين وصلاح في صراع خاص

شارك البرتغالي برونو فيرنانديز في خسارة فريقه مانشستر يونايتد 0-1 أمام برايتون، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحاول البرتغالي مد زملائه في خط الهجوم بالعديد من التمريرات، إلا أنها لم تترجم في النهاية لأهداف.

ويعد فيرنانديز، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، اللاعب الأكثر صنعا للفرص في البريميرليغ منذ بداية حقبته مع اليونايتد مطلع 2020.

Most chances created from open play in the Premier League since January 1st 2020:



◉ Bruno Fernandes: 254

◎ Kevin De Bruyne: 235

◎ Mohamed Salah: 202

◎ Jack Grealish: 201



And Bruno didn't make his debut until February. 🪄 pic.twitter.com/WiK5Xj1Xhp — Squawka (@Squawka) May 4, 2023

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وصنع فيرنانديز 254 فرصة تهديفية من اللعب المفتوح في البريميرليغ على مدار تلك الفترة، أكثر من البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي (235).



ويأتي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ثالثا في هذه القائمة برصيد 202 فرصة، ثم الإنجليزي جاك جريليش لاعب المان سيتي (201).



المثير أن هذه الإحصائية بدأت في الأول من يناير 2020، رغم أن برونو لم يبدأ مشواره مع الفريق سوى في فبراير من ذلك العام.

المصدر: kooora