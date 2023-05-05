ميسي يثير الجدل بشيء جديد يتعلق ببرشلونة (فيديو+ صورة)

أثار مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور وشم جديد على ساقه اليسرى.

وتداول مغردون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه ليو ميسي مع زوجته أنتونيلا، وأطفالهما في السعودية، ويكشف عن وشم جديد يحمل درع برشلونة.

كما يوجد بالوشم، رقم 10، وعلم الأرجنتين، وشعار نادي برشلونة، نسبة للرموز التي ميزت حياته المهنية.

Lionel Messi has sparked a frenzy among Barcelona fans, after he was spotted adorning a new tattoo this week, which features the club's crest.pic.twitter.com/SpksYeEEeH — Football España (@footballespana_) May 4, 2023

Lionel Messi has added the Barcelona emblem to the tattoo on his left leg. ❤💙 pic.twitter.com/V9kihq3nsI — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 4, 2023

وربطت الجماهير صورة وشم شعار برشلونة على قدم ميسي برغبة اللاعب الأرجنتيني في العودة لناديه السابق، الذي توج معه بكل البطولات الممكنة.

ويرغب برشلونة في استعادة خدمات ليونيل ميسي، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، خاصة مع عدم توصله إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقده.

ولكن بسبب الأزمات المالية وخطة الإنفاق يبدو أنه من الصعب عودة ميسي للنادي الكتالوني، في ظل عرضين مقدمين من إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقع على عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن إدارة النادي العاصمة الفرنسية قررت عدم تفعيل بند التمديد.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"