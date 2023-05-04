بين خيار القلب والمحفظة والمستقبل.. إلى ماذا سيميل ميسي لاختيار فريقه الجديد؟

بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن باريس سان جيرمان، يملك ليونيل ميسي مروحة من الخيارات بين السعودية الولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة التواق لإعادة "البرغوث".

- خيار القلب: برشلونة

مع اقتراب انتهاء عقده مع سان جيرمان الذي أوقفه عدة أيام لسفره إلى السعودية دون الحصول على موافقة، تواصل الصحف الإسبانية الحديث عن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة.

يحلم ميسي بالعودة إلى كتالونيا بعمر السادسة والثلاثين، ولا يزال جمهور ملعب "كامب نو" متمسكا بهذا الأمل: في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضي، صدحت جماهير النادي باسم الأيقونة ميسي.

ولكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة، بسبب المخاوف المالية. بحسب يومية "موندو ديبورتيفو"، لا يزال النادي في انتظار مصادقة رابطة الدوري الإسباني على "خطة الجدوى" التي تتضمن التمديد للاعبين غافي، الأوروغوياني رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو، بالإضافة لعودة ميسي.

لكن كي يتمكن من تسجيل اللاعبين دون تخطي سقف الرواتب، يتعين على برشلونة تخفيض إنفاقه بواقع 200 مليون يورو.

ومن أولى قرارات برشلونة نحو تحقيق هذا الهدف، إغلاق قناته التلفزيونية "بارسا تي في" في 30 يونيو. بحسب النادي، تخسر القناة 13 مليون يورو سنويا، لكن بحسب الموظفين الذي سيجد كثيرون منهم نفسه عاطلا عن العمل، لا تتعدى الخسائر الستة ملايين يورو.

هل هذا كاف؟ عبر الرئيس الجدلي لرابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن شكوكه حيال عودة ميسي عندما قال لقناة "أر أم سي سبورتس": "حتى اليوم، تبدو لي عودة ميسي معقدة. برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان، الذي يملك صنبور غاز وأموال ليقدم الرواتب المرتفعة".

- خيار المحفظة: السعودية

لمّ الشمل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والتسويق لملف ترشيح محتمل لاستضافة المونديال في السنوات المقبلة يبدو تحديا جنونيا، لكن المملكة العربية السعودية قادرة على تحقيقه في ظل قدراتها المالية الخارقة.

ويرتبط ميسي أصلا بعقد مع هيئة السياحة السعودية للتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان موضوع رحلة ميسي وعائلته إلى السعودية التي أدت إلى إيقافه من قبل إدارة باريس سان جيرمان.

تحوم شكوك حول إمكانية انضمام ميسي إلى الدوري السعودي، وإعادة تشكيل مبارزة ثنائية مع رونالدو نجم نادي الصر السعوي، بعد تلك التي خطفت أنفاس المشاهدين في إسبانيا عندما كان الـ"دون" يحمل ألوان ريال مدريد و"البرغوث" بقميص برشلونة.

وأشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر.

وبعد العقد المترف لرونالدو مع النصر، لم تعد الشكوك كبيرة حول تقديم عرض مماثل أو أفضل لميسي وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية. لكن هل سيعزل ميسي نفسه في بطولة من المستوى الثاني (الدوري السعودي) قبل سنة من كوبا أمريكا 2024 التي قد تكون الأخيرة له على الساحة الدولية؟

- خيار المستقبل: ميامي

باتت هذه الفرضية أقل تواترا في شائعات الانتقال، لكنها موجودة بالفعل: تحد جديد لميسي في إنتر ميامي، في فلوريدا ضمن بطولة أمريكا الشمالية التي لطالما ضمت نجوم أمريكا الجنوبية في نهاية مسيرتهم، على غرار البرازيلي كاكا، الأرجنتيني غونسالو هيغوايين أو حاليا البرازيلي دوغلاس كوستا.

يساعد هذا الخيار على تقريب العائلة من ميامي حيث يملك ميسي قاعدة صلبة. لاعب سان جيرمان السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام هو أحد مالكي امتياز إنتر ميامي، وقد ظهر نجم مانشستر يونايتد السابق أخيرا في مركز "كان دي لوج" الخاص بتمارين سان جيرمان، يلتقط الصور مع الأرجنتيني.

وقال مدرب إنتر ميامي، الإنجليزي فيل نيفيل في نهاية فبراير الماضي "لا أنفي أن هناك بعض الصحة في الشائعات حول الاهتمام بليونيل ميسي. ستكون إضافة هائلة بالنسبة للدوري الأمريكي الشمالي".

المصدر: وكالات