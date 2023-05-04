في مباراة غريبة.. لاعب إيطالي يسجل هدفين مذهلين بنفس الطريقة (فيديو)

سجل لاعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي هدفين جميلين خلال مباراة فريقه بارليتا ضد ناردو، وبات حديث وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتخلف بارليتا بهدفين دون رد، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني، ويحول بارليتا تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 بفضل هدفين مذهلين للاعبه لاتازانو.

ونجح لاتازانو في تقليص الفارق بضربة مقصية أولى في الدقيقة 55، ثم عدل النتيجة بنفس الطريقة في الدقيقة 83، وسط فرحة جنونية من زملائه.

وانفجر بعدها لاعبو بارليتا فرحا بعدما سجل زميلهم نيكولا لويديس هدف الفوز من ركلة جزاء.

المصدر: gazzetta.it