بعد الاحتجاج والهجوم.. نيمار يشارك في إهانة جماهير سان جيرمان

رد النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان على غضب جماهير ناديه بأكثر من طريقة.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستغرام": "لا تسمح للجماهير بأن تضعك في مرمى عاصفتهم، بل ضعهم في منطقتك الآمنة".

ولم يكتف النجم البرازيلي بذلك، بل بدا غاضبا للغاية من الهتافات العدائية تجاهه أثناء تجمهر الكثيرين أمام مقر النادي، أمس الأربعاء.

وأشار نيمار البالغ 31 عاما، بعلامة الإعجاب على منشور يصف جماهير بي إس جي بأنهم يفتقرون إلى العظمة، وأنهم "صغار"، يعانون من مشاكل ذهنية وعقلية.



وكانت مجموعة من الجماهير الغاضبة توجهت إلى منزل نجم برشلونة السابق، وهتفت ضده، وقامت بسبه، وطالبته بالرحيل عن النادي.

🚨 PSG fans went to Neymar's house to demand he leaves the club. 👀



🗣️ “Neymar, get out! Neymar, get out!"



(🎥 @parisientimes)pic.twitter.com/RJjZdTfo3s — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2023

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ويلعب نيمار بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

وتعرض نيمار لسلسلة من الإصابات حرمته من التواجد لموسم كامل على مدار 6 سنوات بقميص سان جيرمان.

ويغيب النجم البرازيلي عن صفوف الفريق منذ أوائل فبراير الماضي، حيث أجرى عملية جراحية في كاحل القدم.

المصدر: "وسائل إعلام"