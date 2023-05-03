دورة مدريد.. الروسية كوديرميتوفا تبلغ أول نصف نهائي لدورات الألف في مسيرتها

بلغت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الدور نصف النهائي لإحدى دورات الألف نقطة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، عندما تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا الأربعاء في ربع نهائي دورة مدريد.

وفازت الروسية المصنفة ثالثة عشرة عالميا على الأمريكية الثالثة ووصيفة بطلة العام الماضي، بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-4 و0-6 و6-4.

وتنتظر كوديرميتوفا البالغة من العمر 26 عاما في نصف النهائي، الفائزة من المباراة التي ستجمع لاحقا بين البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، والكرواتية بترا مارتيتش الـ33.

وقالت كوديرميتوفا: "الفوز على جيسيكا يبدو رائعا جدا، وأنا فخورة جدا بنفسي لأن كل مباراة لعبت فيها قرابة ثلاث ساعات" في إشارة إلى اضطرارها خوض ثلاث مجموعات في مبارياتها الأربع التي لعبتها حتى الآن في مدريد.

وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا واليونانية ماريا ساكاري التاسعة أول متأهلتين إلى نصف النهائي الأربعاء بفوزهما على المصرية ميار شريف والرومانية إيرينا-كاميليا بيغو تواليا.

وتقام مباريات دور الأربعة غدا الخميس.

المصدر: وكالات