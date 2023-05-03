ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يتصدر وصلاح يتقدم

يتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 34 هدفا، بالهدف الذي أحرزه أمام فولهام ضمن الجولة 34 من بطولة البريميرليغ.

كما عادل هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب واحد في موسم واحد في البطولة الإنجليزية، والمسجل باسم اللاعبين أندي كول (1993-1994) وألان شيرر (1994-1995).

وأصبح النجم النرويجي أول لاعب يحرز أكثر من 50 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد منذ نحو قرن، ليحطم الرقم القياسي لأي لاعب يحرز أكثر من 50 هدفا في موسم واحد في كل المسابقات، الذي تم تسجيله منذ العام 1931، أي منذ 92 عاما.

وجاء في المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 9 أهداف، نجم توتنهام هاري كين، الذي سجل 25 هدفا.

ورفع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول رصيده إلى 17 هدفا محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدفا في شباك فريق توتنهام الأخيرة.

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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 34 هدفا.

2- هاري كين، توتنهام، 25 هدفا.

3- إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفا.

4- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفا.

5- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 16 هدفا.

6- جابريل مارتينيلي، أرسنال، 15 هدفا.

7- كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفا.

8- مارتن أوديجارد، أرسنال، 14 هدفا.

9- أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفا.

10- بوكايو ساكا، أرسنال، 13 هدفا.

ويقود هالاند مانشستر سيتي ضد وست هام الليلة الأربعاء على ملعب "الاتحاد" ضمن المباريات المؤجلة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل مانشستر سيتي المباراة بحثا عن النقاط الثلاثة لمواصلة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وضمان الحفاظ على حظوظه في الاحتفاظ باللقب خلال الفترة الحالية.

فيما يستضيف ليفربول نظيره فولهام اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 28.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بحثا عن النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والوصول للمربع الذهبي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

المصدر: "وسائل إعلام"