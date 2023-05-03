مولر يدعو لاعبي بايرن ميونخ للتحلي بعقلية "السمكة"

أوضح توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، ما يحتاجه فريقه في الرمق الأخير من الموسم الحالي، في ظل صراعه على لقب الدوري الألماني.

واستعاد بايرن صدارة البوندسليغا في الجولة الماضية بعد فوزه على هيرتا برلين، مستغلا تعثر بوروسيا دورتموند بتعادله مع بوخوم.



وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي"، قال مولر: "على الصعيد الرياضي، كان شهر أبريل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

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وأضاف: "بإمكانكم تحليل كل مباراة على حدة من كافة الاتجاهات، وكل شيء لم يمض لصالحنا".



وتعرض بايرن للإقصاء من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، ليبقى لقب البوندسليغا الملاذ الوحيد أمامه.



ودعا المهاجم الألماني رفاقه للتحلي بعقلية السمكة الذهبية -على حد قوله- في الجولات المتبقية من البوندسليغا أمام فيردر بريمن، شالكه، لايبزيغ وكولن.



وقال مولر: "مع ذاكرة 10 ثوان فقط، حان وقت النظر للأمام تلقائيا.. هذا ينطبق علينا الآن أيضا، إذ يتحتم علينا التخلص في هذه المرحلة مما سبق بالتركيز على ما هو مهم الآن".

المصدر: "وكالات"