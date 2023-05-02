حظر مشاركة 8 رياضيين روس في بطولة العالم للجودو بالدوحة

منع الاتحاد الدولي للجودو مشاركة 8 رياضيين روس في بطولة العالم للجودو التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو الجاري.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الثلاثاء: "تلقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو قائمة بأسماء المشاركين المقترحين وأصدرت تعليمات بإجراء دراسة مستقلة عن خلفية الرياضيين والمندوبين".

وأشار البيان إلى أن الدراسة شملت تحديد مكان عمل الرياضيين وتصريحاتهم حول الأحداث في أوكرانيا.

وتابع: "بعد فحص دقيق لخلفية المشاركين، تم رفض مشاركة ثمانية رياضيين بعد تصويت من قبل اللجنة التنفيذية.. وتم اتخاذ القرار وفقا لقواعد وسياسات ومبادئ اللعب في الاتحاد الدولي للجودو".

في 28 مارس، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بالتنافس في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، ينصح الرياضيون من روسيا وبيلاروس المرتبطون بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم بالتوقف عن المشاركة في البطولات.

وفي نهاية فبراير 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات الوطنية لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية. ولم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة ممثلي هذه الدول في أولمبياد 2024 حتى الآن.

المصدر: وكالة "تاس"