تمهيدا للانسحاب من لقاء الأهلي.. إدارة الزمالك تلغي حجز فندق الفريق في الإمارات

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن مسؤولي نادي الزمالك لكرة القدم، قاموا بإلغاء حجز الفندق الخاص بفريقهم في الإمارات، قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري على استاد محمد بن زايد.

وأبلغت إدارة الزمالك، مسؤولي الفندق بإلغاء حجز بعثة الفريق التي كان من المقرر أن تصل إلى الإمارات يوم الاثنين، ثم تأجلت رحلة السفر للغد، قبل أن يتم إبلاغ الفندق بإلغاء الحجز في خطوة تمهد للاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري.

ويصطدم الزمالك بالغريم التقليدي الأهلي، يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويرفض الزمالك خوض مباراة السوبر وفقا لقرار مجلس الإدارة، إلا في حالة النظر في التظلم المتعلق بعقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عاقبت كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر.

وجاء فرض هذه العقوبة على كهربا على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب الكلاسيكو في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري في يناير الماضي.

المصدر: وكالات