بكلمتين.. رونالدو يرد على أنباء انفصاله عن جورجينا

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته جورجينا التي تقيم معه في السعودية.

وزعمت تقارير عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا والتي امتدت لأكثر من 8 سنوات، على وشك الانتهاء بسبب الاهتمام المفرط لعارضة الأزياء الإسبانية بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على "نتفليكس"، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

كما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل أيام، أنه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدثت تكهنات بأن العلاقة يمكن أن تكون على المحك في الأيام الأخيرة.

وعدت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو "سئم من جورجينا".

ولكن النجم البرتغالي دحض كل هذه الإشاعات حيث نشر عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له برفقة جورجينا وهما يتناولان مشروبا ويقبلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: "في صحة الحب".

المصدر: مواقع التواصل