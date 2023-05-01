أول قرار لنادي شبيبة القبائل بعد أحداث العنف في مباراته ضد الترجي

قرر شبيبة القبائل الجزائري، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الترجي التونسي، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الفريقين على ملعب الأخير في ربع نهائي دوري الأبطال.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس السبت، على ملعب حمادي العقربي برادس أحداث شغب واشتباكات بين جماهير الترجي والأمن التونسي وإطلاق قنابل مسيلة للدموع، مما أدى لتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة كاملة.

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وأكد شبيبة القبائل في بيان يوم الاثنين، تعرضه لكافة أعمال العنف والترهيب والأعمال العدائية خلال مباراته ضد الترجي من جانب الجمهور وإشعال النيران بالمدرجات واستخدام الغاز المسيل للدموع الذي جعل الأجواء غير صالحة للتنفس وبعيدة عن القيم الرياضية.

لقطة أظهرت استخدام منشار كهربائي لقطع حديد أسوار ملعب رادس أثناء أعمال شغب في مباراة الترجي وشبيبة القبائل أول أمسpic.twitter.com/Dz2xDZMwv6 — Khaled Attia (@kh_attia) May 1, 2023

وأشار النادي الجزائري إلى أنه طلب إيقاف المباراة بسبب الخوف على سلامة المشجعين ووفد الفريق، موضحا أنه تم العمل منذ وقت مبكر من صباح أمس الأحد، لإعداد ملف الشكوى المقدمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

يذكر أن الترجي اقتنص بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم التعادل أمام شبيبة القبائل 1-1، في إياب ربع نهائي البطولة.

واستفاد الترجي من فوزه خارج ملعبه الأسبوع الماضي في الجزائر (1-0)، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.

المصدر: وكالات