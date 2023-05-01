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دورة مدريد.. الروسي مدفيديف يعاني لإقصاء صديقه وبلوغ الدور الرابع

الرياضة

دورة مدريد.. الروسي مدفيديف يعاني لإقصاء صديقه وبلوغ الدور الرابع
AP
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عانى الروسي دانييل مدفيديف، الاثنين لإقصاء صديقه ومواطنه ألكسندر شيفتشنكو في مباراة ماراثونية أنهاها لصالحه 4-6 و6-1 و7-5، وبلغ الدور الرابع من دورة مدريد للتنس.

واحتاج مدفيديف المصنف ثالثا عالميا، لساعتين و42 دقيقة لتجاوز عقبة شيفتشنكو الذي تربطه به علاقة صداقة وطيدة منذ ست سنوات.

وجاء تأهل مدفيديف، الذي لم يسبق له التتويج بلقب دورة مدريد، اليوم استمرارا لنجاح اللاعبين الروس في النسخة الحالية حيث شهدت منافسات دور الـ32 أمس الأحد فوز كارين خاشانوف وأندريه روبليف ليتنافسا مع بعضهما البعض على بطاقة التأهل لدور الثمانية غدا الثلاثاء.

بينما ينتظر مدفيديف في الدور الرابع، الفائز من مباراة الأسترالي أليكس دي مينور والروسي الآخر أصلان كاراتسيف.

المصدر: وكالات

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