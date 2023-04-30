المكسيكي بيريز بطلا لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.. فيديو

أحرز المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق فريق "ريد بول" لقب بطل جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد، في العاصمة باكو.

وقطع سيرخيو بيريز، المنطلق من المركز الثالث، مسافة السباق، التي يبلغ طولها (306049 كلم) وتتألف من 51 لفة ومسافة كل واحدة منها (6.003 كلم) في زمن قدره (1:32:42.436) ساعة، متقدما بفارق (2.137) ثانية على زميله في فريق سائق "ريد بول - Red Bull"، النجم الهولندي ماكس فرستابن، وتلاهما في المرتبة الثالثة بفارق (21.217 ث) سائق "فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو، الذي انطلق من المركز الأول.

وجاء الإسباني فرناندو ألونسو، سائق "آستون مارتن" في المركز الرابع، وتلاه البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" في المرتبة الخامسة.

واستفاد سيرخيو بيريز من تدخل سيارة الأمان التي جاءت صالحه بعد دخول فرستابن حارة الصيانة، ليقتنص السائق المكسيكي الانتصار السادس في مسيرته حتى الآن، وأصبح أول سائق يفوز في باكو للمرة الثانية.

وتوج السائق المكسيكي بأول سباق سرعة أيضا في موسم 2023 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في جائزة أذربيجان الكبرى، يوم أمس السبت، متفوقا على شارل لوكلير، الذي انطلق من المقدمة، وتلاهما ماكس فرستابن في المركز الثالث.

ورفع سيرخيو بيريز رصيده إلى 87 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط فقط بينه وبين زميله ماكس فيرستابين المتصدر وحامل اللقب، ويليهما في المركز الثالث فرناندو ألونسو برصيد 60 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"