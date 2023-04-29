الترجي التونسي يطيح بشبيبة القبائل الجزائري من دوري الأبطال (فيديو)

أطاح نادي الترجي الرياضي التونسي بضيفه شبيبة القبائل الجزائري من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مساء يوم السبت، بعد تعادلهما (1-1) في لقاء الإياب.

ووضع لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان هدف التقدم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 49، ورد لاعب خط الوسط الجزائري أدم رجم بهدف التعادل بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتأهل نادي الترجي إلى الدور قبل النهائي للبطولة بفضل الفوز الذي حققه على شبيبة القبائل في عقر داره (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم السبت الماضي.

وضرب الفريق التونسي موعدا في المربع الذهبي لدوري الأبطال، مع نادي الأهلي المصري، الذي أقصى بدوره مضيفه فريق الرجاء الرياضي المغربي.

يذكر أن المباراة شهدت مواجهات بين الأمن وجماهير الترجي الرياضي، بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء الشماريخ على أرضية الملعب، لترد الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى تأخر انطلاق بداية الشوط الثاني للمباراة لنحو 40 دقيقة.

المصدر: RT