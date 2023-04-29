مواجهات عنيفة بين الشرطة وجمهور الترجي التونسي توقف مباراة الفريق مع شبيبة القبائل الجزائري.. فيديو

اندلعت مواجهات بين الأمن وجماهير الترجي الرياضي التونسي أثناء مباراته أمام ضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم السبت، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقامت الجماهير بإلقاء الشماريخ على أرضية ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، لتردّ الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

توقف بداية انطلاق الشوط الثاني من مباراة #الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في اياب دور ال8 لابطال افريقيا.#الديربيpic.twitter.com/CZBnMPtaXT — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 29, 2023

مواجهات بين الامن وجماهير الترجي pic.twitter.com/nVbkd7pmg9 — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) April 29, 2023

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وقد عمت حالة من الفوضى بالمدرجات، ودخلت وحدات الحماية لإطفاء النيران التي اشتعلت بجانب المنعرج الجنوبي لملعب رادس، الأمر الذي أدى إلى تأخر انطلاق بداية الشوط الثاني للمباراة لنحو 40 دقيقة.

المصدر: وكالات