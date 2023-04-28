بسبب حظر أجوائها.. منتخب المغرب يصل الجزائر على متن طائرة أجنبية (فيديو)

حطت بعثة المنتخب المغربي للأشبال لكرة القدم رحالها بالجزائر، اليوم الجمعة، على متن طائرة رومانية، بسبب حظر تحليق الطائرات المغربية في الجزائر.

واضطر رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى استئجار طائرة تابعة لشركة "ستار إيست آيرلاين آس آر آل" من رومانيا، استقلها وفد منتخب بلاده للأشبال في سفريته إلى الجزائر.

وكان لقجع من قبل يصر على قدوم منتخب الأشبال على متن طائرة مغربية، من العاصمة الرباط إلى مدينة قسنطينة.

وردت عليه السلطات الجزائرية بِأنها ترحب بِقدوم منتخب المغرب للأشبال، بما في ذلك الهبوط مباشرة بمطار قسنطينة. لكن على متن طائرة لا تمت بصلة ببلاد مراكش.

واستغاث رئيس اتحاد الكرة المغربي بعدها بـ"الفيفا"، متوهما أن منصب العضوية في مجلس هذه الهيئة يسعفه. غير أن اتحاد الرئيس جياني أنفونتينو أعلمه أنه لا يمكنه التدخل في القرارات السيادية للدول، وكل ما يمكنه فعله هو منحه طائرة تابعة لـ"الفيفا".

المصدر: "echoroukonline"