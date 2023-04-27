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إشبيلية يبلغ المنطقة الدافئة بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يبلغ المنطقة الدافئة بهدف قاتل (فيديو)
Globallookpress /Ricardo Larreina
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خرج فريق إشبيلية بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة الحادية الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في انتصارهم للاعبهم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم من ركلة جزاء في الوقتل القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سان ماميس - Estadio San Mames" بمدينة بيلباو.

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وحقق فريق إشبيلية بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، ويتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، ويبتعد عن منطقة شبح الهبوط.

بينما يشغل نادي أتلتيك بيلباو المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 46 نقطة.

المصدر: RT 

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