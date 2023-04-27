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مانشستر يونايتد يخرج بخيبة أمل من ملعب توتنهام (فيديو)

الرياضة

مانشستر يونايتد يخرج بخيبة أمل من ملعب توتنهام (فيديو)
AP /Alastair Grant
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خرج فريق مانشستر يونايتد بتعادل بمذاق الهزيمة من ملعب مضيفه توتنهام هوتسبير (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق "الشياطين الحمر" بهدفين متتاليين في الشوط الأول، سجلهما كل من المهاجمين، جادون سانشو، وماركوس راشفورد في الدقيقتين (7، 44) على الترتيب.

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ورد أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الثاني، عبر كل من المدافع الإسباني بيدرو بورو، والمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عند الدقيقتين (56، 79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد " توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

واكتفى فريق مانشستر يونايتد بنقطة واحدة فقط بعد هذا التعادل المخيب، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة حصدها من 31 مباراة، وبقي في المركز الرابع ضمن جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما يشغل نادي توتنهام هوتسبير المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 54 نقطة.

المصدر: RT 

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