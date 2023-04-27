مرتضى منصور يكشف موقفه من قرار منع حضوره مباراة السوبر أمام الأهلي بالإمارات.. والزمالك يتظلم

قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري، من أرض الملعب، وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي.

وأكد مرتضى منصور أنه قرر عدم السفر احتراما لقرار لجنة الانضباط الذي صدر في وقت سابق بمنعه من حضور المباريات لمدة شهرين في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة سواء الدوري العام أو كأس مصر أو السوبر المصري.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه على موقع فيسبوك خطاب نادي الزمالك الموجه إلى لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، والذي حمل تظلم الفريق على قرارات لجنة الانضباط، بهدف إلغاء العقوبات المترتبة على منصور.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه رغم تقدمه بتظلم على القرار إلا أن المادة 27 من لائحة الانضباط تنص على أن قراراتها تنفذ فورا حتى لو تم التظلم عليها ولذلك احتراما للقانون واللوائح في وطن يسوده القانون قرر عدم السفر إلى دولة الإمارات الشقيقة لحضور المباراة.

facebook/Mr.Mortada.Mansour

facebook/Mr.Mortada.Mansour

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في وقت سابق، تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، فيما أعلنت وزارة الرياضة تطبيق القرار.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في كأس السوبر المصري، المقرر اقامته يوم 5 مايو المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

المصدر: وسائل إعلام