ماتفينكو: لا ينبغي السماح بتمزيق الرياضيين الروس

ناشدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، وزارة الرياضة في الاتحاد الروسي بشأن مسألة حماية الرياضيين الروس في الساحة الدولية.

وقالت فالنتينا ماتفينكو أثناء جلسة عامة لمجلس الاتحاد: "الزملاء، بطريقة ما أريدكم أن تكونوا أكثر حزما، أو شيئا من هذا القبيل. يجب التصرف كمقاتلين. لا يجب السماح بتمزيق رياضيينا، وهذا عموما فوضى كاملة ما يحدث في الرياضة".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد أوصت في 28 مارس الماضي، الاتحادات الرياضية بالسماح للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية في أوكرانيا، بالتنافس كرياضيين محايدين.

وفي 30 مارس 2023، أصبح معروفا أن بولندا تعتزم مقاطعة الألعاب الأولمبية بسبب احتمال مشاركة الرياضيين الروس.

كما أعلن نائب البرلمان الأوكراني، جان بيلينيوك، أن وزارة الشباب والرياضة في أوكرانيا أصدرت أمرا بمنع الفرق الوطنية من المشاركة في المسابقات الدولية التي يسمح للروس والبيلاروس المشاركة فيها.

وبدورها، قررت اللجنة الأولمبية الروسية السعي لتغيير توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن قبول الرياضيين الروس في المسابقات العالمية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "المعايير أصبحت أكثر صرامة، ولا تقتصر على التمييز وفق الجنسية فحسب، بل تمت إضافة التمييز حسب نوع النشاط، من خلال الانتماء الإداري إلى المنظمات ذات الأهمية الاجتماعية والرياضية".

وتابع بوزدنياكوف: "نرى أن هذا هو تعسف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وسنسعى بالتأكيد لتغيير هذه الظروف".

المصدر: "russian.rt.com"