في ذكرى تأسيسه.. الأهلي المصري يتلقى رسالة من "فيفا" وغيره

احتفى نادي الأهلي المصري بالذكرى الـ116 عاما على تأسيس "المارد الأحمر"، أحد أعرق الأندية المصرية والعربية والعالمية، وأحد أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على موقع "تويتر" تغريدة احتفاء بمناسبة تأسيسه يوم أمس الاثنين، جاء فيها: "116 عاما من المجد.. 116 عاما من السعادة.. 116 عاما من الأهلي..".

🔴 ١١٦ عاماً من المجد..١١٦ عامًا من السعادة.. ١١٦ عامًا من الأهلي.🦅

🤩 كل عام وأنت زين النوادي 🤩 pic.twitter.com/VN77bnMGZG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 23, 2023

كما وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني "للمارد الحمر" رسالة احتفاء بهذه المناسبة، عبر حسابه على موقع فيسبوك، بثلاث لغات منها العربية، قال فيها: "زي النهاردة من 116 سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم والمبادئ! 116 سنة من المجد... 116 سنة من الإنجازات والبطولات.. عيد ميلاد سعيد يا أهلي".

facebook/MarcelKollerTrainer

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة نادي الأهلي بيوم تأسيسه، عبر رسالة نشرها الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع "تويتر"، جاء فيها: "كيان الأهلي يكمل 116 سنة من الوجود 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير".

كيان الأهلي يُكمل 116 سنة من الوجود 🥳🎈



116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب 🏆



كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير 👏@AlAhlypic.twitter.com/LXPfrXtunh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 24, 2023

كما تلقى نادي الأهلي رسالة تهنئة من فريق وفاق سطيف الجزائري، ونشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "يتقدم نادي وفاق سطيف بخالص التهاني للنادي الأهلي المصري الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 116 ...".

يتقدم نادي وفاق سطيف بخالص التهاني للنادي الأهلي المصري الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 116 🦅@AlAhly 🇪🇬🤝🇩🇿 pic.twitter.com/CEUumLSjxr — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) April 24, 2023

ففي مثل هذا اليوم عام 1907، عقد أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بمنزل ميشيل إنس بالجيزة، وبرئاسته، وعضوية كل من: إدريس راغب بك، إسماعيل سري باشا، أمين سامي باشا، عمر لطفي بك، محمد أفندي شريف.

وعلى مدار 116 عاما، نجح نادي الأهلي، في كتابه اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، حيث أصبح واحدا من أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم، كما توج بلقب نادي القرن في إفريقيا، والنادي الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الكرة المصرية والعربية.

المصدر: وكالات