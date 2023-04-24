"فداك يا حجازي".. رد فعل جماهير الاتحاد بعد الهدف "العكسي".. فيديو

أطلق جمهور نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم حملة لدعم قائد الفريق، الدولي المصري أحمد حجازي، بعد الخطأ الذي كلف النمور الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أحمد حجازي هدف الفوز الوحيد لنادي الهلال خطأ في مرمى فريقه اتحاد جدة (1-0) في الوقت الإضافي للمباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

🎥 هدف الحاجز حجازي لصالح الهلال 👏🏻💙



pic.twitter.com/4EaPyqqzmR — أخبار الهلال (@hilalstuff) April 23, 2023

ودشن جمهور الاتحاد وسما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "فداك يا حجازي".

واعتبر أنصار نادي الاتحاد أن خطأ أحمد حجازي حتى وإن كان مؤثرا في مشوار الفريق بالبطولة، فإنه لم يمح كل ما قدمه اللاعب من مستويات متميزة في الموسم الحالي على كافة الأصعدة، وهو قائد "العميد" ويحظى بحب كبير بين زملائه اللاعبين، بجانب ثقة الجهاز الفني.

وذكر المشاركون في الوسم حال فريق الاتحاد ودفاعه قبل انضمام حجازي، وكيف أصبح بعد وصول الدولي المصري.

وشارك أحمد حجازي (32 عاما) في 27 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا، وتوج بلقب بطل كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

وحقق حجازي إنجازا كبيرا بعد أن بات أكثر مدافع يسجل أهدافا في آخر 3 مواسم بالدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، بواقع 9 أهداف بالتساوي مع فاروق شافعي وإياغو سانتوس.

وطالبت جماهير نادي الاتحاد، حجازي وجميع أفراد "العميد"، بالتعويض أمام نادي الشباب يوم الخميس المقبل، للحفاظ على صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري "روشن"، برصيد 56 نقطة حصدها من 23 مباراة، متقدما بفارق 3 نقاط عن نادي النصر الوصيف، والذي خاض مباراة واحدة أكثر من "العميد".

المصدر: وسائل إعلام