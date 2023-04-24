إزالة العلامة الزرقاء للإجبار على دفع الاشتراك.. راموس يوجه رسالة لمالك "تويتر"

وجه الإسباني سيرخيو راموس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رسالة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع "تويتر"، رغم عدم إزالة العلامة الزرقاء من حساب الإسباني.

وقام إيلون ماسك مؤخرا بإزالة العلامة الزرقاء، الخاصة بتوثيق الحسابات الخاصة بالمشاهير، وذلك من عدة حسابات كي يجبر الراغبين في الحصول عليها على دفع اشتراك شهري.

وبات من يريد الحصول على العلامة الزرقاء على منصة "تويتر" مطالبا بدفع اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات لإدارة الشركة.

لكن راموس كان من بين المشاهير الذين لم تقم إدارة "تويتر"، بإزالة العلامة الزرقاء من حساباتهم على الموقع.

وكتب راموس رسالة وضع خلالها إشارة إلى إيلون ماسك عن سياسة العمل التي يجب اتباعها في "تويتر" خلال الفترة المقبلة بعد التغييرات الأخيرة، جاء فيها: "إزالة العلامة الزرقاء، والإجبار على الدفع من أجل تحقيق الأرباح هي إحدى الاستراتيجيات".

وأضاف: "لكن يجب القضاء كذلك على الكراهية وتعزيز الاحترام من أجل صنع مكان أفضل".

وشارك قائد ريال مدريد السابق، مع ماسك مجموعة من الرسائل التي اتسمت بالكراهية والتي استقبلها عبر حسابه في "تويتر"، واشتملت على رسائل إهانة وتهديد بالقتل.

ومن ضمن الرسائل التي تلقاها راموس: "أتمنى لسيرجيو راموس أكبر معاناة، أسعد 4 أيام في حياتي ستكون عندما يموت راموس وبيلار روميو - زوجته - وابنه الأول ثم ابنه الثاني".

وفي رسالة أخرى، وجه مشجع للنجم الإسباني كلمات مهينة: "راموس، أحلم أن تموت أمك وأختك وابنتك، أنت غشاش كبير في كرة القدم"، علماً بأن تلك الرسالة تضمنت ألفاظاً مشينة وغير لائقة بشأن نساء عائلة سيرجيو.

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023

وحرص سيرخيو راموس على إخفاء أسماء الأشخاص الذين أرسلوا إليه التهديدات العدائية كي يحميهم من أي مساءلة قانونية مباشرة.

المصدر: وسائل إعلام