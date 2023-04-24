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دجوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. والروسي مدفيديف يصعد للمركز الثالث

الرياضة

دجوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. والروسي مدفيديف يصعد للمركز الثالث
AFP
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حافظ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين، فيما صعد الروسي دانييل مدفيديف من المركز الـ4 إلى الـ3.

وظل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المتوج أمس الأحد بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في المركز الثاني بالتصنيف.

كذلك حافظ الدنماركي هولجر رون، المتوج أمس بلقب بطولة ميونخ، على موقعه في المركز ال7.

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وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز الـ10 الأولى كما يلي:

الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7135 نقطة

الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6770 نقطة

الروسي دانييل مدفيديف في المركز ال3 برصيد 5240 نقطة

النرويجي كاسبر رود في المركز ال4 برصيد 5210 نقاط

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز ال5 برصيد 5195 نقطة

الروسي أندريه روبليف في المركز ال6 برصيد 4280 نقطة

الدنماركي هولجر رون في المركز ال7 برصيد 4070 نقطة

الإيطالي جانيك سينر في المركز ال8 برصيد 3615 نقطة

الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز ال9 برصيد 3405 نقاط

الأمريكي تايلور فريتز في المركز ال10 برصيد 3290 نقطة.

المصدر: "وكالات"

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